Российский экс-биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин не смог переубедить Александра Логинова и уговорить его принять участие в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.

Информацию об этом сообщает «Спорт-экспресс». По словам корреспондентов, поговорить с Логиновым после скандала с полицией приехал Антон Шипулин, год назад завершивший карьеру биатлониста. На этом турнире Шипулин работает комментатором. Биатлонист долго пытался убедить коллегу выйти на последнюю гонку на чемпионате мира, однако не смог это сделать.

Говорил до трех ночи со спортсменом и его личный тренер, Александр Касперович, однако психологическое состояние спортсмена не позволило ему выйти на гонку.

Напомним, вчера в номер Александра Логинова в 6 утра по местному времени вломилась полиция Италии, которая провела обыски и изъяла личные вещи спортсмена.