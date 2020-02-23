На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовал женский масс-старт на 12,5 километров.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

Отметим, в гонке принимает лишь одна российская биатлонистка. Это Екатерина Юрлова-Перхт, она бежит пот 20-м стартовым номером.

На текущем турнире биатлонистка ни разу не заехала в десятку сильнейших по итогам гонок, однако показала лучшие результаты в женской сборной России. В спринте она заняла 21-е место, затем стала 12-й в гонке преследования. В индивидуальной гонке Юрлова-Перхт финишировала с 13-м временем.

На 17:00 по московскому времени запланирован мужской масс-старт, который закроет программу чемпионата мира по биатлону в Антхольце. Александр Логинов в нем участия не примет.