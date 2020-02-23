В рамках лыжной многодневки по Скандинавии «Ски Тур» стартовал финальный этап — мужская гонка преследования в норвежском Тронхейме. Спортсмены пройдут дистанцию в 30 километров классическим стилем.

Лидирует в общем зачете россиянин Александр Большунов, на старте гонки преследования он выигрывает у Пола Голберга из Норвегии 34 секунды. С отставанием в минуту и 35 секунд будет стартовать Финн Хаген Крог, в минуту и сорок секунд — Шюр Рете. Ближайший к Большунову россиянин Андрей Мельниченко будет проигрывать ему на старте 2 минуты и 53 секунды.

У женщин победительницей «Ски Тура» стала норвежка Тереза Йохауг. Она привезла соперницам на финише преимущество более, чем в три минуты.