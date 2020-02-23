Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей лыжной многодневки «Ски Тур» в Скандинавии.

В финальной гонке преследования Йохауг преодолела дистанцию в 15 километров классическим стилем за 41 минуту и 13,8 секунды.

Ближайшие преследовательницы Йохауг намного отставали от нее перед стартом, а во время гонки это отставание только увеличилось. Второе место заняла норвежка Хайди Венг, проигравшая Йохауг три минуты и 40 секунд на финише. Третье место заняла еще одна норвежка Ингвильд Остберг, проигравшая Венг секунду на финише.

Отметим, во время «Ски Тура» Терезе Йохауг удалось не только одержать победу почти во всех гонках, но и впервые в карьере одержать победу в спринтерской гонке.