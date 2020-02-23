Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказала мнение по поводу травли Александра Логинова со стороны коллег и его слов о скором завершении карьеры.

Слова Резцовой приводит портал Sport24. «На Сашу Логинова налили столько грязи, а заступиться за него некому. Он бьется один», — сказала Резцова, отметив, что слышала его слова о завершении карьеры и считает, что это все неправильно.

По мнению Резцовой, Логинова не оставят в покое и в случае завершения карьеры, хотя он молодой спокойный парень. Эксперт отметила, что если Логинов чист и прав, то он должен биться до конца, однако помочь ему просто некому.

«Все говорят по-разному. Драчев — одно, Касперович — другое, Белозеров — третье. И все они его особо не поддерживают. Хотя это в корне неправильно», — заявила Резцова.

Напомним, сегодня Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону из-за психологической неготовности.