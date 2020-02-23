Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на 12,5 километров на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Второе место заняла итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которую Улсбю опередила на последнем круге. Отметим, на этом чемпионате мира Улсбю-Ройселанн завоевала пять золотых медалей.

Третьей к финишу пришла шведка Ханна Эберг, которая в последний момент обогнала полячку Монику Хойниш.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место, впервые за весь турнир российская биатлонистка смогла войти в десятку по итогам личной гонки. Промах на последнем рубеже помешал Юрловой-Перхт бороться за медали.

Напомним, в 17:00 по московскому времени стартует мужской масс-старт, который закроет соревновательную программу чемпионата мира по биатлону.