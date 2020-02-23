Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе высказала свое мнение о Сергее Устюгове, который в этом сезоне показывает не столь успешные результаты как раньше.

«Серега меня сейчас, наверное, больше огорчает, нежели радует. Результатами или отношением? А тут одно вытекает из другого: если ты недисциплинирован, то и результат будет падать», — сказала Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

Вяльбе отметила, что Устюгов неправильно распоряжается талантом, он должен быть лидером к команде, но его характер побеждает его разум.

«Могло ли сказаться на Устюгове такое доминирование Большунова в этом сезоне? Блин, е-мое, ты не можешь быть лидером, если ты для этого ничего не делаешь! Надо просто из кожи вон лезть, а Серега этого не делает!», — сказала Вяльбе.

Напомним, Сергей Устюгов в этом сезоне снялся со «Ски Тура» из-за болезни.