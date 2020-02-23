Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о несостоявшемся переходе в американский «Интер Маями».

По словам Дриусси, интерес и предложение со стороны клуба MLS действительно были, но клуб решил не продавать аргентинца. Теперь он полностью сконцентрирован на работе в «Зените». До Дриусси, правда, доходят слухи, что американский клуб все равно заинтересован в нем и может вернуться в кэтому вопросу.

Дриусси отметил, что ему было немного грустно, что первого раза переговоры ни к чему не привели. У аргентинца было ощущение, что для семьи так будет правильнее.

«Нам всем очень нравится город, клуб, потрясающие болельщики, всё, что ежедневно окружает нас в Петербурге. В то же время мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то изменить в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение «Интер Майами», —цитирует Дриусси «Матч ТВ».

Отметим, что Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года.