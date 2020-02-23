Традиционный турнир ветеранов «Кубок Легенд» завершается скандалом. В финальном матче встречаются сборные России и сборная Звезд.

При счете 4:4 Марко Матерацци сфолил против Александра Самедова. Йорн Арне Риисе вспылил и грубо отреагировал на решение арбитра Александры Пономаревой. Та показала ему красную карточку.

Ранее за грубость был удален Йоси Бенаюн. Таким образом, это была вторая красная карточка команды Звезд в матче.

В итоге сборная Звезд покинула матч и отправилась в раздевалку. В результате организаторы попросили Звезд вернуться из раздевалки. Футболисты сборной России ожидают команду звезд прямо на поле.

«Есть люди больные на голову — это Риисе», прокомментировал события Андрей Тихонов.

Матч должен продолжится. Красную карточку Риисе отменяют и будут играть 5 на 5. Матч продолжился: красная карточка норвежца была заменена желтой.

Напомним, что сборная России никогда не уступала в этом турнире итоговую победу.