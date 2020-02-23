Норвежский лыжник Пол Гольберг победил в гонке преследования на тридцать километров классическим стилем в норвежском Тронхейме. Гольберг стал победителем многодневки «Ски Тур». Весь пьедестал также заняли представители Норвегии. На втором месте Симен Крюгер с отставанием в 28 секунд, на третьем — Ханс Холунн с отставанием 30 секунд.

Российский лыжник Александр Большунов, лидировавший в общем зачете «Ски Тура» перед этим стартом, на финише отстал от победителя на одну минуту 41 секунду, заняв итоговое седьмое место.

Другие россияне выступили еще хуже — Евгений Белов занял двенадцатое место. Андрей Ларьков — семнадцатый. Иван Якимушкин — 18-й. Денис Спицов — 21-й. Артме Мальцев — 24-й. Глеб Ретивых занял 50-е место.