Сборная Звёзд впервые в истории стала победителем Кубка Легенд, обыграв в финальном поединке сборную России со счётом 6:5. Это первое поражение по итогам турнира сборной России из 12 розыгрышей.

Счёт в составе сборной Звезд открыл Хавьер Савиола. Далее преимущество увеличил Вильям Галлас. Сократил разницу в счёте Дмитрий Аленичев. Следом Кристиан Дзаккардо снова довёл отрыв гостей до двух мячей. Затем отличился Константин Головской. Четвёртый гол звезды забили с помощью Ивицы Олича, после чего дубль сделал Денис Колодин.

При счете 4:4 арбитр матча Александра Пономарева удалила двух игроков сборной Звезд, после чего обиженные иностранцы ушли в раздевалку. В результате усилиями организаторов команду вернули, отменив красные карточки Бенаюну и Риисе, заменив их предупреждениями.

После возобновления встречи Андрей Воронин вывел Звезд вперед, после чего Колодин сравнял счет, оформив хет-трик. На первой добавленной минуте победный гол забил Ивица Олич.

Но скандал на этом не закончился. По истечению трех добавленных минут сборная Звезд подумала, что матч закончился, однако арбитр матча Пономарева не давала свисток об окончании игры. Воспользовавшись ситуацией, Егор Титов, взбешенный грубостью Марко Матерацци, отправил мяч в ворота сборной Звезд. Судья засчитала этот гол, показав на центр.

Далее решение было такое — либо победа сборной России, либо серия пенальти. Сборная Звезд отказывалась бить пенальти, отдавая победу сборной России. Чтобы не разгораться скандалу, было решено якобы воспользоваться VAR (которого не было). Просмотр показал, что Титов забил уже по окончании игрового времени. Судья Пономарева присудила победу сборной Звезд.