На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась заключительная гонка чемпионата мира. Мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

Серебряным призером стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Бронзовую медаль в финишном противоборстве с норвежцем Тарьеем Бё вырвал француз Эмильен Жаклен.

Сильней из россиян Никита Поршнев допустил четыре промаха и закончил гонку 26-м.

Напомним, лидер сборной России чемпион мира в спринте Александр Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психической неготовности, поскольку россиянин подписывал протокол обыска, состоявшегося накануне утром.