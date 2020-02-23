Российский лыжник Александр Большунов, разочарованный качеством смазки, швырнул лыжи в рекламный щит. При этом, россиянин разорвал стартовый биб после финиша преследования на «Ски Туре».

Напомним, Большунов начал гонку первым с преимуществом в 34 секунды от норвежца Пола Гульберга, но в итоге финишировал седьмым. У россиянина, как и у других российских лыжников, плохо работали лыжи.

После гонки другие лыжники сочувствовали Большунову. Симен Хегстад Крюегр сожалеет, что у россиянина были такие лыжи — это вывело его из борьбу.

Лыжник из Норвегии Шюр Рете заметил, что видел на старте, что Большунов не очень уверен в лыжах. Норвежцы поменяли лыжи прямо перед стартом.