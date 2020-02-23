В турецком Белеке «Зенит-2» сыграл товарищеский матч против второй команды «Кайрата». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

По ходу встречи «Зенит-2» уступал в счете, однако голы Никиты Симдянкина и Илья Воробьева принесли победу команде Владислава Радимова.

Вторые зимние сборы «Зенита»-2 в Турции завершатся 28 февраля. Команда Владислава Радимова еще успеет сыграть с владикавказской «Аланией». Матч пройдет 27 февраля.

Ранее на сборе сине-бело-голубые крупно обыграли «Тобол» (7:0) и «Пярну» (3:0).