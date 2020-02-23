Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что вчерашние обыски в сборной России не прошли без последствий. На биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича по письму из IBU заведено уголовное дело в Италии.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьёзным! Ждём развития событий» — написал Губерниев в своём Телеграм-канале.

Напомним, вчера в номер Александра Логинова в 6 утра по местному времени вломилась полиция Италии, которая провела обыски и изъяла личные вещи спортсмена, в т.ч. телефон и ноутбук. Причиной для такой проверки стали нахождение Александра Касперовича, тренера Логинова, с чужой аккредитацией, а также подозрения в применении допинга.