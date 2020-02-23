Российская теннисистка Светлана Кузнецова успешно провела первый круг на турнире в Катаре. Уроженка Петербурга одержала победу над турчанкой Каглой Буюкаксай со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался один час и 21 минуту. За это время Кузнецова выполнила три эйса, две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из двенадцати. Бююкакчай трижды подавала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного.

В следующей стадии российская теннисистка сыграет с победительницей матча между представительницей Польши Игой Свёнтек и хорваткой Донной Векич.

В данный момент Кузнецова занимает 46-ю строчку в рейтинге WTA.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом сезоне в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.