Петербургский СКА нанес поражение финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась крупной победой команды Алексея Кудашова со счетом 6:1. Ворота «Йокерита» защищал Антти Ниеми. В воротах СКА действовал Магнус Хелльберг.

В первом периоде команды обменялись забитысими шайбами — у «Йокерита» отличился Микко Лехтонен, а у СКА забил Кирилл Марченко. Во втором и третьем периоде забивал только СКА. Отличились Иван Морозов, Евгений Кетов, Миро Аалтонен, Василий Подколзин, Ярно Коскиранта.

Таким образом, СКА взял реванш за крупное поражение от «Йокерита» в начале января. Команды ранее трижды играли в сезоне: две победы одержал СКА, один раз — «Йокерит». Финский клуб проиграл второй матч из последних четырех и 23-й из 61 в сезоне. СКА победил в 11-м матче кряду, выиграв 43-й поединок из 61 в сезоне.