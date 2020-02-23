Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал об итогах чемпионата мира по биатлону в Антхольце. Российская сборная завоевала две медали на ЧМ — золото и бронзу. Обе эти награды принадлежат Александру Логинову.

По словам Драчева, в текущей ситуации это больше, чем успех — ведь за два года удалось сделать Александра Логинова чемпионом мира. Драчев упомянул, что два года назад Логинов был только 23-м в общем зачете Кубка мира.

«За два года мы сделали из него настоящего чемпиона мира. Считаю, это уже огромное достижение», — приводит слова Драчева ТАСС.

Драчев подчеркнул, что прирост есть у всех спортсменов, хотя и хочется, чтобы они прибавляли. Но с Бе, Фуркадом, Вирер, по словам Драчева, это невозможно.

Отметим, что сборная России по биатлону стала четвертой в медальном зачете чемпионата мира в Италии.

Первое место застолбили за собой норвежские биатлонисты (6-3-2), второе место у команды Франции (3-2-3), третьими были итальянцы (2-2-0).

На прошлом чемпионате мира в Эстерсунде российская сборная увезла три медали — два серебра и бронза.