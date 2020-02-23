Сборная России переиграла команду Северной Македонии в игре второго тура четвертого раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Матч состоялся в Перми 23 февраля и завершился со счетом 77:67 в пользу подопечных Сергея Базаревича.

У сборной России наиболее результативным стал Виталий Фридзон, принесший команде 23 очка. Еще пятнадцать баллов в копилку добыл Дмитрий Кулагин, десять очков набрал Джоэль Боломбой, присоединившийся к команде перед поединком

Это первый успех россиян на данном этапе отборочного турнира. В первом туре сборная России без вариантов уступила итальянцам — 64:83.

Следующую встречу в квалификации Евробаскета сборная России проведет в гостях против команды Эстонии. Матч пройдет 27 ноября.