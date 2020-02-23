Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о заведении уголовного дела на биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

По словам Драчева, в Италии такие законы: чтобы провести обыск, нужно завести уголовное дело.

«В этом плане ничего не изменилось. Изменилось для нас, для россиян, что Александр Логинов не участвовал в масс-старте», — приводит слова Драчева Sport24.

Напомним, 22 февраля, в субботу рано утром, итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Причина обращения — личный тренер Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правохранительные органы изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.