Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поведал о своем разговоре с братьями Бе, которые постоянно осуждали Логинова за то, что в прошлом тот употреблял допинг.

По словам Мазе, слова осуждения никак не помогут ни Логинову, ни России, если постоянно их повторять. Именно это тренер донесил до братьев Бе.

«Мы должны оставить это в прошлом. Но общество почему-то считает, что общим осуждением поможет России. Нет, хватит постоянно тыкать пальцем и говорить: «Ты поступил плохо». Да, плохо, но это было шесть лет назад», — приводит слова Мазе Матч ТВ.

Что касается истории с обыском, то Мазе предположил, что IBU побоялись того, что произошло год назад на лыжном чемпионате мира в Австрии и подумали, что могут снова кого-нибудь поймать. Мазе считает, что это нужно было делать в выходной, а не перед гонкой.