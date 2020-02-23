Руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе констатировала ошибку с выбором лыж лидера команды Александра Большунова в заключительной гонке «Ски Тура». Большунов уходил о старта на полминуты раньше преследователей, а по итогу финишировал только седьмым.

Вяльбе объяснила, что промахнулись все вместе — не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным.

«До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось. Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъёма он матерился, как и вся команда», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Вяльбе отметила, что так серьёзно сервис ошибался с лыжами последний раз на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году в гонке на 50 км. Вяльбе пояснила, что обычно норвежцы дают очень точный прогноз, но без ошибок вообще ни у кого не бывает.