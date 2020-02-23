Российские теннисистки по-разному выступают на турнире в Дохе. Вероника Кудерметова пробилась во второй круг катарского турнира. В игре 1/32 финала соревнований 39-я ракетка мира в трех сетах переиграла француженку Кристину Младенович, занимающую 38-ю строчку в рейтинге WTA.

Матч между соперницами продолжалась два часа девять минут и завершилась победой Кудерметовой со счетом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3. Теперь во втором круге Кудерметова сразится с Белиндой Бенчич из Словакии, которая является четвертой сеяной.

Другая российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление. В игре первого круга турнира 71-я ракетка планеты, в трех сетах уступила испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе.

Матч между соперницами продолжалась два часа 51 минуту и завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:3 в пользу Мугурусы. Счет в личном противостоянии теннисисток стал 3-2 в пользу представительницы Испании.