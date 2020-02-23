«Ретроградный Меркурий» в действии: биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на ситуацию в сборной России, при которой руководящий состав противоречит и не информирует друг друга. Гараничев пострадал при обсуждении состава на эстафетную гонку, когда руководитель СБР Владимир Драчев не упомянул его в числе участников эстафеты.

Гараничев признался, что с опозданием узнал, что Владимир Драчев дал интервью «Матч ТВ», а после него Анатолий Хованцев сделал заявление, что Евгений не бежит эстафету. Гараничев опешил, когда узнал, что Драчев не рассматривают его кандидатуру.

«Смешно получается: как и что происходит в нашей команде, можно быстрее узнать из интернета, чем из самой команды», — приводит слова Гараничева RT на русском.

Позже биатлониста включили в четверку. По его словам, ему было сказано продолжать готовиться и речь шла все о том же втором этапе. А на вечернем собрании команды зачитали состав, где Гараничев уже стоял первым. Тренер Белозеров потом зашел в комнату к Гараничеву — извиниться и объяснить, что не по его вине произошла такая путаница.

По словам Гараничева, для него не слишком важно, какой этап бежать — он выступал в эстафетах и первые этапы, и вторые, и все прочие. Но сама ситуация выбила из равновесия.

«Почему главный тренер и президент федерации говорят одно, а старший тренер, получается, вынужден постоянно кого-то отстаивать? Они что, не общаются между собой? Тем, кто находится внутри команды, это на самом деле не нравится сильнее всего», — сказал Гараничев.

Напомним, сборная России заняла четвертое место в эстафете.