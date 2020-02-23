Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев расстроен отношением иностранцев к российским спортсменам на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Губерниев упомянул эпизод, который случился в эстафете — Гараничеву сломали палку и никто из соперников не дал ему свой инвентарь.

«Отличная история про биатлонную семью: Гараничев на первом этапе эстафеты 300 метров бежит с одной палкой, наших тренеров нет рядом, так бывает, Гараничев видит тренеров и сервис соперников, но ни одна рожа россиянина не выручила! Гараничев даже просил, но все отворачивались… Когда такое было? Позорники, а не соперники!» – отмечае Губерниев у себя телеграм-канале.

Мужская эстафета прошла 22 февраля. Российские биатлонисты добыли четвёртый результат (+1.44,7), использовав на рубежах девять дополнительных патронов. В составе команду выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Гараничев бежал первый этап.