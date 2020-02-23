Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице США Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Дохе. Матч завершился со счётом 3:6, 6:7.

Продолжительность встречи составила один час 35 минут. В активе Александровой шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми. Мартич два раза подала навылет и совершила четыре двойных ошибки, реализовав два брейк-пойнта из десяти.

На следующей стадии турнира американка встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая автоматом вышла во второй круг турнира после посева.

Ранее во второй круг турнира в Дохе пробились россиянки Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова. Покинула турнир Дарья Касаткина.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, которая в прошлом году нанесла поражение в финале румынке Симоне Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.