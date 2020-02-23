Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о планах национальной команды на Олимпийский отбор. Известно, что сборная России 11 июня сыграет со сборной Литвы, а 18 и 19 июня примет участие в турнире в Польше.

По словам Базаревича, подготовка к олимпийскому отбору будет очень короткой, что является большой проблемой.

«У нас будет буквально девять дней, матчи уже спланированы. 18-19 июня уже полным составом примем участие в турнире в Польше. Кроме хозяев там будут бразильцы и еще одна команда. Будем надеяться, все будут здоровы, у всех будет желание сыграть за цвета сборной, возможно, без флага», — цитирует Базаревича «Р-Спорт».

Напомним, в воскресенье состоялся матч квалификации Евробаскета между сборными России и Северной Македонии, который завершился победой россиян со счётом 77:67.