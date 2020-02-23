Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович опроверг информацию о том, что против биатлониста и тренера в Италии открыли уголовное дело.

«Не открыто ничего, как дело может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем? Всё, что связано с допингом и запрещёнными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено», — приводит слова Касперовича «РИА Новости».

Касперович отметил, что по возвращению в Россию вместе с юристами он изучит законодательство Италии на предмет того, имели ли они право изымать личные вещи биатлониста и тренера — компьютеры и телефоны, которых была информация, которая касается личной жизни спортсмена и тренера.