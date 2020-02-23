Чемпион «Ски Тура» норвежец Пол Голберг объяснил неудачное выступление российского лыжника Александра Большунова на заключительном этапе многодневки. Голберг, в отличие от Большунова поменял лыжи за 10 минут до старта.

«Перед стартом я понял, что Большунов сделал глупый выбор. Подумал тогда: „Сегодня с мазью ничего не сделаешь“. Досадная неудача. По-моему, выбор был очень простой, учитывая погодные условия. Не было ли мысли подсказать Большунову, что нужно сменить лыжи? Нет. До старта оставалось 30 секунд, так что…» — цитирует Голберга Dagbladet.

Напомним, лидер сборной России первым стартовал в гонке преследования с комфортным преимуществом, но в итоге финишировал лишь седьмым. У россиянина была проблемы с лыжами — российские сервисмены использовали вариант с жидкой мазью, поскольку рассчитывали, что снег закончится через 15 минут после старта гонки. Но это не произошло.