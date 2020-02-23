Главные события воскресенья, 23 февраля, крутились вокруг зимних видов спорта. Nevasport приводит вечерний дайджест.

Логинов снялся с заключительной гонки ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия. Накануне к Александру Логинову ворвалась итальянская полиция, у спортсмена изъяли телефон и остальную технику. Причиной стало то, что Александр Касперович, тренер спортсмена, прошел на гонку преследования с чужой аккредитацией. В заключительной гонке чемпионата мира Россию представляли два биатлониста: Матвей Елисеев и Никита Поршнев, которые не попали в первую двадцатку.

Юрлова стала шестой в масс-старте

Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на 12,5 километров на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Второе место заняла итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которую Улсбю опередила на последнем круге. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место, впервые за весь турнир российская биатлонистка смогла войти в десятку по итогам личной гонки.

Большунов сталь седьмым в гонке преследования на «Ски Туре» из-за плохой работы лыж

Норвежский лыжник Пол Гольберг победил в гонке преследования на тридцать километров классическим стилем в норвежском Тронхейме. Гольберг стал победителем многодневки «Ски Тур». Весь пьедестал также заняли представители Норвегии. Российский лыжник Александр Большунов, лидировавший в общем зачете «Ски Тура» перед этим стартом, на финише отстал от победителя на одну минуту 41 секунду, заняв итоговое седьмое место. Как оказалось, россияне не угадали с мазью к лыжам, поверив в неверный прогноз погоды.

СКА разгромил «Йокерит»

Петербургский СКА нанес поражение финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась крупной победой команды Алексея Кудашова со счетом 6:1. В первом периоде команды обменялись забитысими шайбами — у «Йокерита» отличился Микко Лехтонен, а у СКА забил Кирилл Марченко. Во втором и третьем периоде забивал только СКА. Отличились Иван Морозов, Евгений Кетов, Миро Аалтонен, Василий Подколзин, Ярно Коскиранта. У СКА — 11-я победа подряд.

Сборная России обыграла Македонию в рамках квалификации Евробаскета

Сборная России переиграла команду Северной Македонии в игре второго тура четвертого раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Матч состоялся в Перми 23 февраля и завершился со счетом 77:67 в пользу подопечных Сергея Базаревича. У сборной России наиболее результативным стал Виталий Фридзон, принесший команде 23 очка.