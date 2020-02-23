Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает слова российского биатлониста Александра Логинова о завершении карьеры преждевременными.

«Логинова ночью полиция поднимала! Слова про завершение карьеры – это ерунда. Мы ему лучшую подготовку организуем в составе сборной России. Я понимаю Сашу, такие унижения… Саша погорячился», – цитирует Тихонова РИА «Новости».

О своей готовности уйти из спорта Александр Логинов объявил после обысков, которые прошли 22 февраля в гостиничных номерах биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. Полиция пыталась найти запрещённые лекарства и препараты. Ранее сообщалось, что против россиян были заведены уголовные дела, но Александр Касперович эту информацию опроверг.