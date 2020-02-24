Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира после многодневки «Ски Тур», где занял седьмое место.

На данный момент в активе Большунова 1948 очков, он опережает ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клэбо (1531) на 417 баллов. Замыкает тройку лидеров победитель «Ски Тура» норвежец Пол Голберг, набравший 1202 очка.

Россиянин Сергей Устюгов, снявшийся с многодневки из-за болезни, опустился на седьмое место с 896 баллами в активе. Андрей Мельниченко идет 10-м, Андрей Ларьков — 13-м, Денис Спицов — 14-м.

Напомним, Большунов начал финальную гонку преследования на «Ски Туре» первым, его преимущество составляло полминуты. Однако сервис-бригада выбрала неподходящую мазь для лыж, из-за чего россиянин не смог побороться за медали и стал лишь седьмым.