Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Я преклоняюсь перед Логиновым. Он испытывает огромное давление на протяжении всего сезона и показывает достойный результат», — заявил Васильев, слова которого приводит РИА» Новости». Он подчеркнул, что россиянин не бросил команду и вышел на старт эстафеты, хотя мог отказаться из-за обысков.

Также Васильев обратил внимание на поведение норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бё, которые критиковали Логинова во время турнира.

«Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то. Фуркад хоть примолк, не говорит ничего», — сказал Васильев. Он предложил ввести мораторий по справкам, чтобы в течение года спортсмены выступали без терапевтических исключений и встали вровень с остальными.

По мнению Васильева, если норвежцы не могут выступать без препаратов от астмы, то вообще не должны соревноваться.

«Нашли песчинку в чужом глазу, а у себя бревно найти не могут. И устроили вакханалию. А Тарьей Бё ещё рот открывает, сидя весь в допинге», — сказа специалист.