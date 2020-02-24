Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей турнира Challenge Cup в Гааге (Нидерланды). По сумме двух выступлений спортсменка набрала 230,65 балла.

Японка вышла в лидеры после короткой программы и сохранила первое место после произвольной, опередив ближайшую преследовательницу на 16 баллов. Второе место заняла её соотечественница Юхана Йокои (214,56). Замкнула тройку лидеров представительница Канады Мэйдлин Щизас (175,56). После первого дня соревнований она шла на шестом месте, но смогла улучшить свою позицию.

Также в соревнованиях приняли участие американка Сьерра Венетта, представительница Финляндии Йенни Сааринен и британка Наташа Маккей.

Напомним, в марте Кихире предстоит выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада).