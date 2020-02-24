Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что старший тренер женской команды Виталий Норицын будет уволен после завершения нынешнего сезона.

«Нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона. Доработает до конца сезона, даст отчёт о работе, и на этом всё», — заявил Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист добавил, что пока не может дать конкретную информацию по поводу Леонида Гурьева. «Пока не знаю, продолжит ли он работу с командой», — сказал глава СБР.

Напомним, женская сборная России провела неудачный сезон. Спортсменки не завоевали ни одной медали в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия). В заключительном масс-старте лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая шестое место.

В рамках Кубка мира единственную медаль завоевала Светлана Миронова, она стала третьей в спринте в Хохфильцене.