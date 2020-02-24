Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал российского биатлониста Матвея Елисеева за неуважительное отношение к тренерам.

Специалист подчеркнул, что спортсмен провалил чемпионат мира и растерял форму, которая у него была в начале сезона. Васильев отметил, что в середине сезона Елисеев был хорош хотя бы в стрельбе, но сейчас нет и этого.

«Зато у него хватает, как бы это сказать помягче, совести хамить тренерам, вести себя вызывающе и высокомерно. Елисеев уже давным-давно не является примером для подражания. Его поведение вызывает вопросы», — заявил Васильев, слова которого приводит РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что не стал бы держать такого спортсмена в команде, потому что его поведение недопустимо. По мнению Васильева, Елисеев чувствует вседозволенность, так как в СБР практически нет никакого управления, всё происходит по инерции.