Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о снятии российского биатлониста Александра Логинова с заключительной гонки чемпионата мира в Антхольце.

«Сашу довели. Это его личное решение. Это понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу», — сказал Губерниев, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

Комментатор выразил надежду на то, что Логинов продолжит соревноваться и радовать болельщиков своими достижениями. Губерниев уверен, что сейчас все победы сборной России чистые.

«Логинов выиграл чемпионат мира, и теперь будут следующие этапы. Понятно, что Норицын будет уволен: женщины выступили плохо», — сказал комментатор.

Напомним, Логинов снялся с масс-старта из-за психологической неготовности: накануне гонки его до ночи допрашивала полиция.