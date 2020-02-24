Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн поделился мнением о неудаче россиянина Александра Большунова в финале «Ски Тура». Он занял седьмое место в гонке преследования, стартовав под первым номером с преимуществом в полминуты.

Российские сервисеры неправильно подготовили лыжи, из-за чего Большунов не смог продемонстрировать такую же скорость, как соперники.

По словам Холунна, норвежцы тоже собирались бежать на клистере (жидкая мазь — прим.), но за 10 минут до старта им пришлось поменять лыжи, так как выпало много снега.

«Немного странно, что Большунов и русские решили использовать клистер. Мы так быстро начали отыгрывать, что тренеры предположили, что они бегут на клистере», — приводит слова Холунна Dagbladet.

Напомним, Большунов по-прежнему сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира.