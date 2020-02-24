Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов считает, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не должен был делать заявление об отставке старшего тренера женской команды Виталия Норицына по итогам сезона.

Круглов признал, что при подготовке к чемпионату мира в Антхольце были допущены просчеты, поэтому турнир сложился тяжело для всей команды. Экс-спортсмен уверен, что тренерский штаб учтет ошибки при подготовке к следующему чемпионату, который тоже будет проходить на высотной местности.

«Поэтому по горячим следам я бы не стал делать какие-то заявления на эмоциях относительно того же Норицына. Давайте дождёмся окончания сезона и заседания тренерского совета», — сказал Круглов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, женская сборная России не завоевала ни одной медали на чемпионате мира.