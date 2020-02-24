«Вашингтон Кэпиталз» приобрел российского форварда Илью Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в обмен на право выбора в третьем раунде драфта. Таким образом, за хоккеиста теперь платят одновременно сразу четыре клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первый клуб — «Нью-Джерси Дэвилз», он платит лиге штраф в размере 250 тысяч долларов ежегодно за попытку обойти правила потолка зарплат. В 2010-м году «дьяволы» хотели подписать контракт с Ковальчуком на 17 лет, однако лига дала запрет из-за слишком длительного срока и обязала клуб выплатить 3 миллиона долларов штрафа.

Вторым клубом, который платит за Ковальчука, является «Лос-Анджелес Кингз». 1 июля 2018 года команда подписала трехлетний договор с россиянином, однако он был расторгнут в декабре 2019 года.

Также выплаты производят «Монреаль» и «Вашингтон», после обмена они поделили между собой выплаты по годовому контракту Ковальчука, кэпхит которого составляет $ 700 тыс.