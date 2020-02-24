Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал соперничество с норвежцем Йоханнесом Бё в общем зачете Кубка мира.

«Это будет большой бой. Я говорил, что я по-прежнему считаю Йоханнеса Бё главным претендентом на «Большой хрустальный глобус», когда он решил взять перерыв в январе», — заявил Фуркад, слова которого приводит France24.

По мнению француза, предстоящая борьба будет тяжелой. Фуркад уверен, что сможет выиграть «Большой хрустальный глобус», если станет вторым во всех оставшихся гонках, а Бё будет одерживать победы. Однако Мартен уверен, что Йоханнес не может выигрывать всегда, также как он сам не может всегда быть вторым.

«Всё пойдёт иначе. Нам нужно показать очень высокий уровень», – сказал Фуркад.

На данный момент Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира, имея 788 очков. Бё идет на третьем месте с 690 баллами.