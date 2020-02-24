Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил работу главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.

«Он однозначно выполнил все критерии: Логинов, юниорские, юношеские медали… Многое хотим подкорректировать, вовремя не получилось, но с лыжами уже разобрались, к счастью», — заявил Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, ранее Драчев заявил, что старший тренер женской команды Виталий Норицын может быть уволен по итогам сезона из-за неудовлетворительных результатов. На чемпионате мира в Антхольце (Италия) россиянки не завоевали ни одной медали. Лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая шестое место.

У мужчин две медали завоевал Александр Логинов: он взял золото в спринте и бронзу в пасьюте.