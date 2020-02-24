Российский теннисист Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге АТР, обновленная версия которого была опубликована в понедельник, 24 февраля.

В первой десятке не произошло никаких изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль, на третьей — швейцарец Роджер Федерер. Ранее стало известно, что из-за операции на колене Федерер пропустит часть сезона, в том числе «Ролан Гаррос».

На четвертой строчке идет австриец Доминик Тим, Медведев замыкает первую пятерку. Также в топ-10 входят Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини, Гаэль Монфис и Давид Гоффен.

Россиянин Андрей Рублев занимает 14-ю позицию, Карен Хачанов — 17-ю. Сегодня они начинают борьбу на турнире категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ).