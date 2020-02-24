Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как отреагирует на уход француза Мартен Фуркада из спорта. Ранее Фуркад сообщил, что чемпионат мира в Антхольце может стать последним в его карьере.

По мнению Йоханнеса, он потеряет сильного соперника в лице Фуркада.

«Но мы действительно его очень любим. У нас всегда были отношения любви-ненависти с этим парнем. Он человек, по которому будет скучать весь биатлонный мир, включая меня. Прекратить наши дуэли, я думаю, будет большой потерей», — заявил Бё-младший, слова которого приводит TV2.

Норвежец напомнил, что Фуркад говорил о завершении карьеры после Олимпиады в Пхенчхане, однако по-прежнему продолжает соревноваться. Бё считает, что француз продолжит выступать до следующих Олимпийских игр.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Фуркад завоевал две золотые медали: в индивидуальной гонке и эстафете. Также он стал бронзовым призером спринта.