Уголовное дело российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича может быть закрыто до суда.

Адвокат российской стороны Йоханн Цеггелер сообщил, что в настоящее время проводится следствие.

«Речи о суде не идет, в данный момент идет дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто, — сказал Цеггелер, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) в расположение сборной России прибыла полиция. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. Однако данное нарушение карается штрафом в 500 евро, а не уголовным преследованием.

Реальным поводом для обыска стало подозрение IBU в том, что Касперович является транспортировщиком допинга. В его номере искали запрещенные препараты, также изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на предмет переписок о допинге.