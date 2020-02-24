В матче первого круга турнира АТР в Дубае казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерпел поражение в двух сетах от россиянина Карена Хачанова.

Счет по сетам — 6:7 (2:7), 1:6. Встреча продолжалась ровно полтора часа. За это время Хачанов провел шесть подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник сделал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейка из пяти возможных.

Во втором круге турнира в Дубае российский теннисист сыграет против победителя матча между представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном и австрийцем Деннисом Новаком.

Ранее Хачанов проиграл в первом раунде турнира в Марселе словенцу Альяжу Бедене, Кукушкин на том же турнире в том же круге уступил французу Пьер-Югу Эрберу.