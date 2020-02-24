Тренер бойца UFC в легком весе Тони Фергюсона Эдди Браво поделился ожиданиями от поединка против чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

По словам Браво, в команде Тони уже давно готовятся к Хабибу. Он отметил, что всегда готовится к худшему, а Хабиб — это наихудший сценарий. Браво добавил, что считает Нурмагомедова самым лучшим борцом за всю историю ММА.

«Это самое тяжелое испытание для нас», — сказал Браво, слова которого приводит MMA Junkie.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.