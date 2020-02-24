Команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе приготовила праздничный торт ко дню рождения наставника.

Торт украшает золотистая надпись «С днем рождения, Этери Георгиевна» и несколько фигурных коньков, а также медаль и орден Почета, который специалист получила в ноябре 2018 года.

Отметим, сегодня, 24 апреля, Этери Тутберидзе исполнилось 46 лет. Под руководством Тутберидзе две российские фигуристки завоевали золотые медали Олимпийских игр: Юлия Липницкая в составе сборной России выиграла командный турнир в Сочи-2014, Алина Загитова победила в индивидуальном первенстве в Пхенчхане-2018. Серебряным призером Олимпиады стала Евгения Медведева. Также она, как и Загитова, завоевала командное серебро.

В данный момент в группе Тутберидзе тренируются Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. В марте им предстоит выступить на чемпионате мира в Монреале.

На юниорском чемпионате мира также будут выступать ученики Тутберидзе: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Даниил Самсонов.