Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился мнением об обыске Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

По словам Аликина, это было сделано специально, и нужно разобраться, кому было это выгодно. Экс-тренер сборной считает, что французы и норвежцы не станут делать такие заявления, а следующий претендент на медали — это немцы, итальянцы и австрийцы. По мнению Аликина, кто-то из них сделал заявление, чтобы испортить настроение сборной России, и у них это получилось, потому что Россия была разобранной, а Германия выиграла медаль.

«Слова Логинова о возможном завершении карьеры? Сейчас какое-то время пройдет, он отбежит этапы Кубка мира, а там уже будет сам решение принимать», — сказал Аликин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) в расположение сборной России прибыла полиция. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. Однако данное нарушение карается штрафом в 500 евро, а не уголовным преследованием.

Реальным поводом для обыска стало подозрение IBU в том, что Касперович является транспортировщиком допинга. В его номере искали запрещенные препараты, также изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на предмет переписок о допинге.