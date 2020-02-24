Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном третьем поединке против американца Деонтея Уайлдера.

По словам Фьюри, ему надо насладиться этой победой, а Уайлдеру необходимо время для восстановления. Боксер отметил, он практически уверен, что Уайлдер попросит реванш, ведь он мощный панчер и способен нокаутировать соперника в любой момент. Фьюри считает, что такой боксер, как Уайлдер, всегда способен выиграть бой.

«Я уверен, что мы снова встретимся, если Уайлдер этого захочет», – сказал Фьюри, слова которого приводит The Independent.

Напомним, Фьюри одержал победу в поединке-реванше с Деонтеем Уайлдером и стал чемпионом мира по версии организации WBC.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на арене в MGM Grand. Победу Тайсон Фьюри одержал досрочно, поскольку судья остановил бой в седьмом раунде из-за плохого состояния Деонтея Уайлдера.